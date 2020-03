Por causa da pandemia de Coronavírus

Após a pandemia do Coronavírus, que vem fazendo vítimas por todo o mundo, o Colégio Magnus suspendeu temporariamente as aulas em Jacarezinho.

A decisão foi com a intenção de prevenir o contagio do vírus, o qual acontece rapidamente.

Por isso, tanto as aulas do cursinho, quanto do ensino básico não acontecerão no momento.