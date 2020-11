Colégio Sesi de Santo Antônio da Platina tem novidades para 2021

No próximo ano, instituição passará a oferecer modelo ainda mais alinhado às necessidades das indústrias paranaenses

Com o objetivo de oferecer um ensino ainda mais completo e voltado ao mercado de trabalho, atendendo às necessidades das indústrias paranaenses, o Colégio Sesi da Indústria de Santo Antônio da Platina comunica a continuidade do Ensino Médio na cidade e informa que terá novidades para o ano letivo de 2021. Entre elas, está a possibilidade de os alunos do Ensino Médio complementarem sua formação. Com essa novidade, os estudantes do Colégio Sesi da Indústria terão acesso aos cursos de aperfeiçoamentos e qualificações do Senai, o que permite que eles tenham contato com a realidade do mercado de trabalho, antes mesmo de ingressar em uma faculdade, e pode facilitar muito seu início de carreira.

A novidade está alinhada às necessidades das indústrias paranaenses, que precisam, cada vez mais, profissionais qualificados. De acordo com dados da Sondagem Especial – Falta de Trabalhador Qualificado, feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e divulgada em fevereiro de 2020, cinco em cada dez indústrias enfrentam a falta de trabalhadores qualificados. Na opinião dos empresários que responderam à pesquisa, a falta de trabalhador qualificado impacta diretamente a competitividade das indústrias, prejudicando 97% das empresas que enfrentam o problema. Para eles, entre as principais barreiras encontradas pelas indústrias na capacitação de seus trabalhadores está a má qualidade da educação básica – 53% dos empresários ouvidos na pesquisa relataram esse problema.

Oficinas de Aprendizagem

Além da possibilidade de complementar a formação com cursos do Senai, os alunos do Colégio Sesi da Indústria de Santo Antônio da Platina também terão acesso a palestras e exposições culturais sobre a indústria, encontro de carreiras com industriários e módulos de aprendizado sobre o trabalho. Em 2021, o aprendizado continua sendo pelas Oficinas de Aprendizagem (formato no qual os alunos se reúnem em equipes para solucionar desafios propostos, promovendo a integração das disciplinas, a autonomia, a criatividade e o trabalho em equipe), mas com o objetivo de apresentar aos alunos os setores industriais do Paraná, para que eles possam entender os desafios do segmento, por meio de trabalhos em equipe.

Com esse método, os alunos desenvolvem, além do conhecimento técnico, habilidades interpessoais que os ajudam no mercado de trabalho e na vida, pois desenvolvem senso crítico e capacidade de resolver problemas. As novidades propostas para 2021, promovendo uma integração com a indústria já na educação básica, irá preparar ainda mais os alunos para iniciar sua carreira. O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021, quando a iniciativa será implementada. Para mais informações, acesse www.colegiosesi.com.br.

