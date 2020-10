Colégio Tiradentes comemora avanços neste Dia das Crianças

Conceituado estabelecimento de ensino registra progresso histórico O Colégio Estadual Tiradentes (fotos) parabeniza seus alunos neste 12 de outubro pelo Dia das Crianças e também anuncia que iniciará a obra de melhorias neste ano, em Santo Antônio da Platina. A empresa ganhadora do pregão eletrônico é de Tomazina , Fernanda Motta , com a proposta de menor preço apresentado pouco mais de 137 mil reais . Na próxima semana acontecerá a reunião com a direção do estabelecimento de ensino e a construtora para apresentação da planilha e escolha de alguns materiais a serem utilizados como pisos , azulejos, portas , quadro negro , pontos de iluminação, melhorias no telhado, pinturas, adequação de ambientes em acordo com as normas e exigências da vigilância sanitária e corpo de bombeiros para melhor atender a comunidade escolar com a segurança necessária. Foi implantado também uma ampliação de rede lógica e infraestrutura de internet para os professores trabalharem com mais qualidade no atendimento aos alunos pelo programa estadual Escola Conectada.

A diretora Lucila Cristina de Oliveira Machado Silveira comentou sobre a recente melhoria realizada em 2020 através do programa Escola Bonita do governo do Estado no valor de 4.900,00 e foi feita na entrada lateral do colégio que dá acesso pela rua Rui Barbosa,reforçando a estrutura do muro e portão de acesso, e pequena elevação em alvenaria delimitando a área de recreação e o jardim. Além disso, foram colocados bancos e um pergolado em madeira e calçamento com pintura, dando um aspecto mais agradável e apropriado às atividades pedagógicas que favorecem a aprendizagem e se fortalecem os laços de amizade muito importantes nesse ambiente e etapas da vida das crianças e adolescentes.

O Tiradentes recebeu 20 climatizadores de ar e serão instalados dois em cada sala de aula, proporcionando um ambiente com temperatura agradável favorecendo as condições físicas de aprendizagem. Atende alunos do Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano e Ensino Médio de manhã e também oferta o Ensino Médio no período noturno.