Seguindo calendário estadual retorno das turmas presenciais acontece na segunda-feira

O Colégio Magnus definiu o formato para o retorno das aulas presenciais, programado para a próxima segunda-feira (22).

A volta das turmas acontecerá após semanas de preparo, envolvendo toda equipe pedagógica e familiares, com a implantação de rigorosos protocolos sanitários.

A direção do Magnus investiu alto em estrutura física que comportasse um sistema muito criterioso de higienização e sanitização, com aparelhos que otimizassem limpezas regulares em todo o prédio. Além disso, houve todo um cuidado com a equipe, hoje absolutamente preparada para a nova realidade da educação.

A semana pedagógica, por exemplo, contou com a habitual capacitação educacional aliada a questões de saúde.

Toda a equipe de professores e colaboradores tem recebido semanalmente capacitações continuadas, com todo o suporte para que os profissionais possam atuar a instruir bem os alunos nas questões sanitárias e conciliar a educação de altíssima qualidade com todos os devidos cuidados com a pandemia.

Consequentemente os alunos também terão todo esse suporte, com os acréscimos ainda de profissionais especializados da área de psicopedagogia e psicologia, além de contar com parceiros como a Escola da Inteligência e Projeto de Vida.

Com tudo isso, a ideia é que este “novo normal” aconteça de forma leve, sem danos no aprendizado ou no desenvolvimento sócio emocional dos alunos. E de forma a oferecer as melhores condições, o número de vagas está reduzido e restam pouquíssimas possibilidades de matrícula, então quem tem interesse em fazer parte da família Magnus deve se apressar.

Mais informações podem ser obtidas na nova sede do Colégio Magnus, na Avenida Brasil, 1096, pelo telefone (43) 3525-3033 ou ainda pelo site www.magnuseducacao.com.br