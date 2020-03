Colégios se mobilizam e distribuem merenda à famílias de alunos

Tudo transcorreu em integral normalidade na região

As escolas da rede estadual de Educação do Paraná organizaram uma verdadeira força-tarefa nesta semana com o objetivo de ajudar o próximo. Como as aulas estão suspensas desde o dia 20 de março devido à crise do coronavírus, foram montados kits com os alimentos da merenda escolar que estão sendo distribuídos às famílias dos estudantes inscritos no Bolsa Família e também a alunos em situação de vulnerabilidade social.

No Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina, o trabalho foi perfeito (fotos).

ATENÇÃO REDOBRADA – Devido à pandemia do coronavírus, os funcionários da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte têm aconselhado que as pessoas que vão aos colégios retirar os kits mantenham-se afastadas umas das outras a uma distância de, pelo menos, um metro e meio. As entregas também têm sido feitas em horário estendido, a fim de evitar aglomerações.

VOLUNTÁRIOS – O secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, elogia o trabalho dos servidores e voluntários que trabalham na entrega dos kits nesse período delicado pelo qual o país passa.

É um momento difícil para todos, mas me enche de orgulho ver esses professores e voluntários dedicando seu tempo para ajudar aqueles que mais precisam”

A entrega de alimentos da merenda foi definida pelo Decreto 4.316/2020, assinado no dia 21 de março pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.