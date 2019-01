Compromisso é tornar o Paraná referência em educação, diz Ratinho

Posse formal do novo secretário foi nesta quinta-feira

Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e tornar a rede pública referência nacional e internacional em ensino e aprendizagem são compromissos do Governo do Paraná, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ele deu posse formal nesta quinta-feira (17) ao novo secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, em cerimônia na sede da Secretaria, em Curitiba.

“Temos um desafio muito grande, pois o Paraná é o sétimo no Ideb. Com o potencial, o quadro técnico e os professores que temos, podemos estar em primeiro lugar”, afirmou o governador. “A ideia é repensar de uma maneira inovadora um novo jeito de se fazer educação no Paraná para que possamos chegar ao topo do ranking.”

Ratinho Junior explicou que haverá uma reformulação na estrutura organizacional da pasta, com foco na qualificação dos professores e das equipes pedagógicas e na gestão das escolas, para melhorar os índices no médio prazo.

MEDIDAS – O governador destacou medidas que já estão sendo executadas pela Secretaria, como a seleção dos 32 novos chefes dos Núcleos Regionais de Educação. “Até agora a indicação era política. Estamos rompendo com esse modelo, passando por um teste seletivo muito criterioso”, disse. “O chefe de núcleo precisa ter capacidade técnica, porque ele será o topo da pirâmide para as boas práticas que queremos implantar na sala de aula”, explicou.

O Paraná também deve buscar modelos que deram certo em outros estados e países. Ratinho Junior citou os projetos Escola Segura, para combater a evasão escolar e trazer mais segurança ao entorno das escolas, e Ganhando o Mundo, que prevê a concessão de bolsas de intercâmbio para o exterior a estudantes dos ensinos fundamental e médio.

“Vamos buscar bons exemplos no Brasil e fora do país. Hoje, Goiás tem o melhor Ideb do Brasil. Estamos trazendo alguns técnicos de lá para nos ajudar. Outros estados, como o Ceará e o Espírito Santo, também têm boas medidas educacionais. Estamos montando uma equipe de elite para aplicar esses bons exemplos no Paraná”, ressaltou.

FORTALECIMENTO – O secretário Renato Feder afirmou que a pasta também trabalha com a ampliação e fortalecimento da rede de ensino e com a valorização dos professores e profissionais da educação. “A Secretaria olha e pensa como apoiar o professor para que ele dê uma boa aula, para que ele se sinta valorizado”, afirmou.

De acordo com o secretário, o material didático será revisto e elaborado pelo próprio Estado. “Estamos construindo um material do Paraná, que dê mais facilidade e converse melhor com o professor”, destacou Renato Feder.

VOLTA ÀS AULAS – Feder também apresentou uma agenda de ações que serão implantadas com foco na volta às aulas, em 14 de fevereiro. O primeiro passo é o processo de seleção para chefes de núcleo, que começa nesta sexta-feira (18). Também está prevista uma formação com todos os diretores dos colégios estaduais do Paraná na semana que vem.

Outra medida é a melhoria da estrutura das escolas. Feder explicou que as unidades mais necessitadas e com problemas mais graves estão recebendo reparos emergenciais para começar o ano letivo aptas para receber os alunos. Cerca de 100 escolas estão passando por reformas.

PERFIL – Renato Feder é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e tem mestrado em economia na Universidade de São Paulo (USP). O empresário foi assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo, professor de Matemática por oito anos e de Economia por quatro anos. Também foi diretor, por oito anos, do Colégio ALEF, escola de São Paulo sem fins lucrativos.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os presidentes do Instituto Fundepar, José Maria Ferreira; e do Conselho Estadual de Educação, Oscar Alves; o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega; os deputados estaduais Hussein Bakri e Rubens Recalcatti; e os deputados eleitos Luiz Goulart e Emerson Bacil.