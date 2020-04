Concluída a reforma do Colégio Barbosa Ferraz de Andirá

O investimento nos reparos foi de cerca de R$ 138 mil

Um boa notícia para os alunos do Colégio Barbosa Ferraz, da cidade de Andirá, quando retornarem as aulas: as obras de reforma do telhado da instituição estão totalmente prontas.

A verba para a reforma foi garantida pelo deputado estadual Cobra Repórter, junto ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), e atendeu aos pedidos dos professores Wagner Calixto, que é e ex-vereador, Luciano Seleti e da diretora Silvia Renata Picelli.

“Estou muito contente com a conclusão da obra, pois sei da importância para os quase mil alunos e cerca de 90 funcionários do colégio Barbosa Ferraz. É um dos mais antigos de Andirá e necessitava desta reforma”, afirmou Cobra Repórter.

A reforma foi realizada pela Fundepar.