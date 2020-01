Continuam abertas matrículas no Colégio Estadual Tiradentes

Em Santo Antônio da Platina

O Colégio Estadual Tiradentes oferta vagas de Ensino Médio de Manhã, Tarde e Noite (1°, 2° e 3°anos). E Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9° anos), em Santo Antônio da Platina.

As matrículas estão abertas, garanta a sua vaga.Para menores de 18 anos, somente os pais ou responsáveis para fazer a matrícula.

A diretora Lucila Cristina Machado informou que em contato com José Maria Ferreira e Luciano Arantes Sanches, presidente e chefe de gabinete do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), estão garantidas as obras de reparos no valor de 150 mil reais para licitação dentro de 60 dias.

Toda planilha técnica está sendo realizada pelo setor de edificações do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, incluindo a reforma no telhado,troca de quadro negro, pisos e azulejos no refeitório e corredores, azulejos nas paredes internas das salas de aula , troca de porta com visor de acordo com as normas do corpo de bombeiros e reparos na quadra esportiva.

Tudo isso ampliando e consolidando ainda mais a qualidade da educação.

As aulas iniciarão no dia cinco de fevereiro.

A diretora agradece publicamente a participação e postura colaborativa de Ana Maria Molini, chefe do NRE.

O colégio ressalta a importância da manutenção do Ensino Médio Regular no período noturno para que o aluno que estuda em outros períodos e que começa a trabalhar, tenha a mesma oportunidade de continuar seus estudos regularmente.

A novidade é a oferta também do ensino médio à tarde.

Informações 3534-1350 ou direto na secretaria do estabelecimento de ensino.