Coritiba abre Escola de Formação em Santo Antônio da Platina

Para jovens de cinco a 15 anos de idade

A partir desta semana, estão abertas as matrículas para a Escola Coxa de Santo Antônio da Platina.

Local de matrículas: Salão Paroquial da Igreja Matriz , na Avenida Oliveira Mota (próximo da Câmara de vereadores).Horário: Das nove às 13 horas.

Informações: 43 99647-0136 (celular ou Whatsapp).



Segundo o coordenador Jayro Henrique Pereira (formado em Educação Física pela Universidade Estadual do Norte do Paraná), a franquia é destinada para alunos de cinco a 15 anos com treinos de segunda a quinta-feira com frequências que dependem das categorias.

As aulas serão no campo do MAPE , de grama sintética( localizado perto do Hospital Regional do Norte Pioneiro) ao preço de 75 reais por mês.

A aquisição de uma unidade Escola Coxa é feita por meio de um contrato de franquia, realizado somente com uma pessoa jurídica, com sua área de atuação voltada ao ensino de esportes. A franquia Escola Coxa envolve o compromisso de montar e administrar uma escola de futebol com a marca do clube Coritiba.

No total, já são mais de 30 Escolas Coxas espalhadas Brasil. Veja também: http://escolacoxa.com.br