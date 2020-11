Curso da UENP forma profissionais para atuar na gestão pública

Planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos

Entre os cursos Educação a Distância que a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) oferece está o de Tecnologia em Gestão Pública. Desde 2018, a graduação tem proporcionado formação especializada para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao planejamento, implantação e gerenciamento de programas e projetos de políticas públicas, visando o melhor entendimento das atividades gerenciais nessas organizações.

Com disciplinas tradicionais, como Economia, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação, os alunos são estimulados a praticar raciocínio lógico, crítico e analítico, úteis principalmente nas questões de análise de políticas públicas, desenvolvimento de indicadores, avaliação de processos econômicos, sociais, ambientais e políticos. “O curso formará um profissional com reconhecida competência em gerenciamento de processos inerentes às políticas públicas, integrado à realidade do local onde está inserido e dos imperativos de responsabilidade fiscal e de gestão, tanto do órgão em que atua quanto da posição que ocupa, respeitando e aplicando posturas e condutas éticas em suas ações”, destacou o coordenador do curso, professor André Luís Salvador.

A egressa do curso, Roberta Cristina Carvalho Chagas (foto acima), atua hoje na área de Recursos Humanos e ocupa o cargo de Diretora de Pessoal na UENP. Para ela, atuar com Gestão Pública exige profissionais bem preparados para lidar com desafios e pressões diárias, das mais diversas ordens. “O estudo se mostrou imprescindível na trajetória do gestor público. Escolhi essa graduação para aumentar meus conhecimentos. O curso me ajudou a dominar habilidades de comunicação, iniciativa, criatividade, organização, determinação e adequação diante de mudanças, indispensáveis em nossos trabalhos”, avalia a egressa.

O professor e advogado, Gelson Francisco da Costa, também egresso, escolheu o curso por duas razões: uma, para complementar a graduação anterior, Direito; e outra por gostar do tema de gerenciamento público. “Tive uma ótima experiência no curso. Hoje, atuo como professor e utilizo o conhecimento adquirido durante as classes para melhor orientar os alunos”, ressalta. “Recomendo o curso para meus alunos. Mas creio que deveria ser altamente indicado, principalmente, para servidores e funcionários públicos, além dos políticos que atuam no Executivo”, conclui Gelson.

O setor público tem desafios o tempo todo e para manter a ética e o profissionalismo é imprescindível uma formação de qualidade. Estudar gestão pública é o caminho ideal para quem deseja tornar-se um profissional qualificado com decisões sábias, influenciando positivamente a sociedade. “Com a população brasileira cada vez mais interessada e preocupada com quem a representa, sempre buscará conhecimento. Com isso, as repartições devem abrir ainda mais espaço para profissionais com capacidade de fazer a diferença”, complementa Roberta.

Processo Seletivo – A UENP está selecionando alunos para a 2ª turma do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. A duração é de 2 anos na modalidade EAD. Após a conclusão do curso, o egresso estará apto a atuar em qualquer organização pública, de qualquer porte.

O processo de seleção oferta 1230 vagas para cursos superiores de graduação na modalidade a distância, nas Universidades Estaduais do Norte do Paraná (UENP), de Ponta Grossa (UEPG) e do Centro-Oeste (Unicentro), através do Vestibular Unificado EaD 2020.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro pelo endereço https://cps.uepg.br/inicio/index.php/vestibularead/unificado-2020#uenp-2