Deputado Cobra faz entrega oficial de carro para Apae de Jaboti

A liderança da cidade, Gedel Elias Ribeiro, também estava presente

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, esteve, na manhã desta quinta-feira, dia três, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade de Jaboti.

O motivo da visita foi a entrega oficial de um veículo destinado pelo deputado para a instituição. O veículo está avaliado em R$ 60 mil.

“Fico muito contente em poder atender ao pedido da Apae de Jaboti que, assim como todas as Apaes, fazem um trabalho maravilhoso. Podem contar sempre com o meu apoio, principalmente, pelo fato de eu presidir a Comissão que defende os direitos das pessoas com deficiência na Assembleia Legislativa”, destacou Cobra Repórter.

Segundo a diretoria da Apae de Jaboti, Lúcia Helena de Oliveira, e a presidente, Silvana de Azevedo Xavier, este foi o primeiro veículo zero km que a instituição recebe.