Deputado Cobra Repórter quer escolas Cívico-Militares no Norte Pioneiro

O requerimento foi endereçado ao governador Ratinho Junior

“A expectativa é muito grande para a implantação de escolas Cívico-Militares em todo o Paraná sendo esta uma reivindicação muito forte não só da população do norte e norte Pioneiro, mas, principalmente, de famílias de Rolândia e região, que clamam pelo sonho de educação com o viés militar para as crianças”, afirmou o deputado Cobra Repórter (PSD).

Na tentativa de atender esse pedido, o deputado estadual Cobra Repórter apresentou, nesta segunda-feira, dia 15, requerimento, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando atenção para previsão orçamentária, visando a instalação de escolas Cívico-Militares nos municípios do norte e norte Pioneiro.

O programa nacional das escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por ano. “Patriotismo, disciplina, valores de família, ética, moral e civismo serão bem recebidos nas escolas paranaenses, em especial, no norte e norte Pioneiro”, destacou Cobra Repórter.