Suporte para alunos com moderno modelo de ensino

Com o objetivo de atender os desafios que o novo modelo de ensino está trazendo, a Docens Educação lança o serviço de Mentoria Escolar para atender crianças a partir de 11 anos que necessitam de ajuda em organizar a rotina escolar, aumentar a performance e desempenho em provas, além de fixação de conteúdos de base de Matemática e Português.

Mentoria é o trabalho ou cargo do mentor, daquele que aconselha. Prática de ajudar ou de aconselhar uma pessoa menos experiente, durante um período de tempo. Sistema em que alguém com expertise ou mais velho, dá orientação e direcionamentos a alguém mais jovem.

As aulas funcionarão no período vespertino em turmas reduzidas e contarão com a supervisão da psicóloga da instituição, Mônica Bomtempo, que já acompanha os alunos de Pré-Vestibular com a orientação vocacional, além de professores preparados para atender as demandas de forma criativa.

A Docens também oferta mentoria escolar individual para aqueles alunos quem necessitam de estudo personalizado e precisam ter mais atenção ao conteúdo.

Para mais informações a escola está na Rua 13 de Maio, 888, 1° andar ( em frente ao posto Fox Millenium) em Santo Antonio da Platina.

Pelo telefone e Whats App 43 3534-7439 você poderá falar com os consultores de educação e achar a melhor solução para o seu desafio de educação em 2021.