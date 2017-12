Dois colégios do NP incluídos em projeto estadual de vôlei

De Cornélio Procópio e Ribeirão do Pinhal

O projeto Vôlei em Rede – Núcleos Paraná, desenvolvido pelo Governo do Paraná em parceria com o Instituto Compartilhar atenderá em 2018 cerca de 1,8 mil alunos de 16 escolas da rede estadual de ensino. Desenvolvido por meio das secretarias de estado da Educação e do Esporte e do Turismo, o projeto substitui o antigo Núcleo de Iniciação ao Voleibol. A prorrogação do convênio entre o Governo do Estado e o Instituto Compartilhar foi assinada e terá duração até abril de 2019.

O projeto vai funcionar duas vezes por semana em cada unidade, com turmas de no mínimo 20 estudantes com idade entre 11 e 15 anos. Os treinamentos de vôlei e mini-vôlei serão ministrados no turno complementar por professores de Educação Física da rede estadual de ensino com formação específica na modalidade.

Na região, funcionará no Colégio Estadual Castro Alves (FOTO), em Cornélio Procópio, e no Colégio Estadual Hermínia Lupion (fotos), na rua Antônio Rogério Rosa, em Ribeirão do Pinhal.

As atividades começam em fevereiro de 2018, no início do ano letivo. Para participar dos treinamentos os alunos precisam, entre outros critérios, estar regularmente matriculados na mesma instituição de ensino onde o projeto é ofertado e ser participativo na escola e na comunidade. “A intenção é ampliar as atividades esportivas educacionais, ofertadas em turno complementar, como forma de lazer que colaborem com o desenvolvimento humano”, lembrou o técnico pedagógico de Educação Física da Coordenação de Educação Integral da Secretaria da Educação, Aluízio da Rosa.

O chefe do Departamento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, Cassiano Ogliari, destacou que um dos principais objetivos é desenvolver valores nos estudantes, que serão repassados à comunidade. “Os ganhos vão além da prática esportiva. Os alunos vão desenvolver valores éticos, morais e comportamentais que vão contribuir para a formação deles”, disse Ogliari.

O projeto usa uma metodologia específica para que os estudantes se interessem em apreender além do esporte. São desenvolvidos valores fundamentais para formação do cidadão que se manifestam na prática esportiva, como cooperação, respeito, responsabilidade, autonomia, superação, entre outros.