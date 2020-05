EaD se consolida na rede estadual baseado em cinco pilares

Mais completa plataforma de aulas não presenciais do país

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte informa que, com pouco mais de um mês desde sua implantação, o sistema de ensino a distância Aula Paraná se consolidou como uma das mais completas plataformas de aulas não presenciais do Brasil.

O modelo é base para as alternativas adotadas em diversos outros estados do País e está ancorada em cinco pilares diferentes, que buscam atender a totalidade dos 1,07 milhão de alunos da rede estadual, meta atingida nestes primeiros 40 dias de EaD.

Desde o dia 6 abril, funciona na rede estadual de educação um sistema multiplataforma (Aula Paraná) que disponibiliza conteúdo didático por meio da transmissão de videoaulas em três canais digitais abertos de TV. Há também o canal Aula Paraná no Youtube, as salas de aulas virtuais no Google Classroom e o aplicativo Aula Paraná, que disponibiliza pacotes gratuitos de 3G e 4G capazes de cobrir 99,7% de todo o estado, segundo a Anatel, e que fornece acesso para todo estes conteúdos digitais.

Além disso, são entregues materiais impressos aos alunos que não tem acesso à TV aberta ou ao celular por onde poderia acessar os conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Educação. Muitos deles também são atendidos pelas 231 mil cestas básicas entregues quinzenalmente. A transmissão nos canais digitais de TV abrange regiões onde vivem mais de 10,5 milhões de paranaenses. Até o momento, 1.028 aulas foram exibidas durante as 24 horas do dia nos sete dias da semana. O Canal de Youtube, Aula Paraná, conta com mais de 16 milhões de visualizações.

O aplicativo Aula Paraná, que fornece internet de graça para o conteúdo online, foi baixado por mais de 800 mil usuários. E esse aplicativo tem 579 mil acessos únicos. Deste total, 539 mil acessam diariamente o Google Classroom, que são as salas de aulas virtuais, onde estão as atividades, conteúdo didático, vídeos e materiais de apoio.

Segundo levantamento diário, 97% dos quase 43 mil professores acessam os sistemas online. Além disso, há ainda os alunos que buscam material impresso nas escolas estaduais.

PILARES – A união destes cinco pilares faz com que a totalidade dos 1,07 milhão de alunos paranaenses possam ter acesso a pelo menos uma alternativa do EaD Aula Paraná, e possa dar continuidade aos seus estudos, seguindo seu ciclo regular de desenvolvimento.

Para Renato Feder (foto), secretário de Estado da Educação, criar alternativas que pudessem atender todas as diferentes realidades do Paraná foi sempre a preocupação com o Aula Paraná. “Nosso Estado é extremamente diversificado, de norte a sul temos realidades completamente opostas entre si. Por isso, desde o começo desenvolvemos não uma, nem duas opções, mas cinco alternativas para que nenhum estudante ou professor ficasse de fora, longe de suas aulas”, destacou.

Segundo o secretário, os números mostram que o esforço do estado não foi em vão, “Com as cinco alternativas alcançamos praticamente a totalidade dos mais de um milhão de alunos na rede”, reforça. Ele avalia que no Youtube os números impressionam e que o aplicativo e o Classroom estão com boas frequências, “A TV é um sucesso e o esforço da rede em fazer as atividades chegar em quem precisa é de emocionar”, completa.

BUSCA ATIVA – Desde que começou o Aula Paraná, os núcleos de Educação, diretores de escolas e professores estão fazendo busca ativa dos alunos. Há diversos casos de ações criativas, como no município de Rebouças, onde o núcleo doou uma televisão para uma família que jamais teve este aparelho. Em Assis Chateaubriand, um diretor doou um notebook para três crianças e leva o material gravado em pendrive. No Litoral e algumas cidades do Interior os professores estão usando carros de som para estimular alunos a participar das aulas.

FORMAÇÃO CONSTANTE – Os professores já passaram por mais de mil lives, videoconferências, meetings e outras reuniões virtuais, em que foram feitas ações de formação, tiradas dúvidas, repassadas orientações.

O Aula Paraná está disponível para ser baixado em celulares que utilizam o sistema Android (para baixar, clique aqui) e em aparelhos iOS (para baixar, clique aqui). Para fazer o login, o aluno deve colocar seu número do Cadastro Geral da Matrícula (CGM) no campo “usuário”. Já a senha é a data de nascimento do estudante, no formato DDMMAAAA. Para os alunos que não se lembram de seus CGMs, será adicionada ao site da Área do Aluno a opção “recuperar CGM”.

Vale destacar que o Aula Paraná não consome dados de 3G e 4G e pode ser acessado, inclusive, em celulares pré-pagos, já que o Governo do Estado providenciou pacotes junto às operadoras.

“Estamos passando por um período excepcional que também exige medidas excepcionais. As aulas EaD são a solução que encontramos para que os estudantes do Paraná não tenham seu ano letivo prejudicado por conta do coronavírus. A equipe da Seed está trabalhando muito para que o conteúdo chegue com qualidade aos nossos alunos nesse momento tão difícil”, afirma o secretário Renato Feder.