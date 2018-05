Eleição na UENP tem chapa única com mesmos reitora e vice

Votação nesta quinta-feira

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realiza nesta quinta-feira, dia três, no período das 14 às 22 horas, consulta à comunidade universitária para indicação de reitor e o vice-reitor para o mandato de 2018 a 2022. Para a votação, serão instaladas seções eleitorais no prédio da Reitoria e em todos os centros de estudos dos três campi da UENP, em locais definidos pela Comissão Eleitoral.

Nesta eleição, são candidatos à recondução do mandato e como chapa única para a Reitoria da UENP a professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan e o professor Fabiano Gonçalves Costa. Atuais reitora e vice-reitor da Universidade, os candidatos, mediante agendamento e ciência da Comissão Eleitoral, realizaram, durante as duas últimas semanas, reuniões nos três campi da Universidade para apresentar o plano de trabalho para o exercício de 2018 a 2022 e ouvir a comunidade acadêmica sobre necessidades específicas de cada setor.

Cada seção terá uma listagem dos eleitores correspondentes e urnas distintas para receber os votos de cada categoria. Os votos dos docentes, dos agentes universitários e dos alunos serão lançados em cédulas de cores diferentes, que deverão ser depositadas em urnas específicas. Os professores usarão cédulas amarelas, os agentes universitários, azuis, e os estudantes, brancas.

Todas as cédulas, independentemente da categoria, terão o mesmo tamanho e conteúdo, em que se lerá: “Universidade Estadual do Norte do Paraná – Consulta à Comunidade para a Escolha do Reitor e Vice-Reitor”, seguida dos nomes dos candidatos.

Algumas providências serão tomadas para garantir a segurança, o sigilo e a inviolabilidade do pleito. No início da votação, será rompido o lacre de abertura da urna na presença dos fiscais e interessados. A ordem de votação será a da chegada de eleitores. O nome do eleitor terá de constar na lista de votação e este deverá ter em mãos, documento de identificação, carteira profissional ou outro documento com foto.

Como acentua a Comissão Eleitoral, encerrada a votação, as urnas deverão ser lacradas e rubricadas pelo presidente, pelos mesários e pelos fiscais presentes, sendo em seguida levadas por eles ao local de apuração e entregues, junto com as folhas de ocorrências, ao presidente da Comissão Eleitoral.

Os trabalhos de apuração serão realizados na Sala dos Conselhos da Reitoria, imediatamente, após o encerramento da votação e chegada de todas as urnas ao local. Os votos serão conferidos pelas mesas apuradoras, compostas, cada uma, de um presidente e dois mesários, nomeados pela Comissão Eleitoral. A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos e uma vez iniciada só será interrompida após computados todos os votos.

O resultado final, que deverá ser divulgado na madrugada de sexta-feira, dia 4, posteriormente, será encaminhado, por meio de ofício da Comissão Eleitoral, para o Conselho Universitário da UENP, para os trâmites legais.