Empresa incubada no NP é selecionada para Campus Party

Adaptou em forma de game sistema de gestão para microempreendedores individuais

A GestorIdeal, empresa incubada na unidade de Jacarezinho da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec), foi selecionada para participar do programa Startup & Makers da Campus Party Brasil 2018, maior evento de tecnologia do país* (Veja detalhes ao final deste texto) O programa oferece mentoria, networking e conteúdo educacional aos participantes.

A empresa, que é a primeira a ser incubada na unidade do Norte Pioneiro do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), ingressou no processo de incubação com o objetivo de adaptar em forma de game um sistema de gestão para microempreendedores individuais (MEIs). A gamificação, como é chamada esta prática, é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos.

Agora, os empreendedores vão passar pela experiência de expor seu projeto na Campus Party Brasil, entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. “Estamos muito animados porque vamos ter mentorias, acesso a investidores e aceleradores. Além disso, podemos encontrar novos clientes lá. Estamos em Jacarezinho e fomos selecionados entre inúmeras startups no Brasil e por isso estamos muito orgulhosos”, salienta Pedro Domingues, um dos sócios da empresa (na foto abaixo, junto com os outros três).

INTEC – Ao longo de 28 anos, a Intec já deu suporte tecnológico a mais de 100 negócios. Atualmente, sete empresas passam pelo programa da Intec, com o desenvolvimento de tecnologias em diversas áreas: GestorIdeal, Provena, RR Import, Forrest Brasil Tecnologia, OrangeLife, Neurocel e Toys for Boys – Chemistry Automotive.Os interessados em participar do processo seletivo podem acessar o edital pelo site da Intec (intec.tecpar.br/comoincubar). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3316-3176.



Campus Party * é a maior experiência tecnológica do mundo que une jovens geeks em torno de um festival de Inovação, Criatividade, Ciências, Empreendedorismo e Universo Digital.

Ajudar a criar espaços para que a energia das novas gerações digitais encontre um lugar para reescrever o código fonte do mundo é a ideia.

Instituto Campus Party é uma associação civil sem fins lucrativos fundada em 2009, com o objetivo de incentivar e promover atividades e projetos nas áreas, cultural, educacional gratuita, de inclusão digital, do desenvolvimento tecnológico e econômico, dos direitos estabelecidos, da assistência social e da cidadania. É uma realização do Instituto Campus Party

O Instituto Campus Party realiza a Campus Party Brasil, principal evento de internet e tecnologia do país. É responsável pelo conteúdo e pela construção de ambientes favoráveis para divulgar as tecnologias mais avançadas, assim como suas aplicações nos campos da Educação, da Economia, do Trabalho e da Cultura Digital.