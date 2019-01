Equipe do Canil do 2º BPM participa de seminário

Cachorro “Beka” se destacou

A equipe do Canil do 2º BPM Batalhão de Polícia Militar) de Jacarezinho participou nesta semana do “V Seminário de Busca de Pessoas”, realizado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba.

O evento aconteceu dos dias 14 a 17 de janeiro e ministrado pelos renomados instrutores Diego Tula e Raquel Peralta da Alfa-Madra Canes Detectores K9, da Argentina.

Foram desenvolvidas várias dinâmicas teóricas e práticas que tratam de busca, resgate e captura de pessoas; destaque para o cão Beka do Canil do 2º BPM, que realizou ações no período noturno, numa distância de 1.300 metros, enfrentando várias adversidades no terreno, e localizou o figurante (pessoa utilizada no treinamento), sendo considerado um excelente resultado.