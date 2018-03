Escola Conectada chega em Ribeirão do Pinhal

A Escola Estadual Ruth Martinez Corrêa foi contemplada com o programa Escola Conectada.

Nesta quarta-feira, dia 28, o prefeito Wagner Martins, a diretora Eliana Dutra de Oliveira, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Magda Cristina Souza Nogueira, e outros professores, estiveram no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para o lançamento oficial.

Segundo informações da Agência Estadual de Noticias os recursos do Escola Conectada fazem parte do maior pacote de investimentos da história da educação do Paraná. Ao todo, foram destinados aproximadamente R$ 600 milhões para projetos de infraestrutura de escolas e Apaes, além da reforma do Colégio Estadual do Paraná e do aumento de 100% no valor do fundo rotativo repassado às instituições de ensino estaduais.

O governador afirmou que programas como o Escola Conectada melhoram a qualidade do ensino no Estado. “Nunca houve um programa como este no Paraná. Vamos informatizar as escolas da rede pública com laboratórios, notebooks, internet de fibra óptica e multimídias”, disse Beto Richa.

O Escola Conectada visa potencializar a utilização de recursos tecnológicos nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado, com o objetivo de renovar e ampliar o parque tecnológico das instituições de ensino. Os profissionais da educação participarão de formações para dinamizar e tornar eficiente o uso da tecnologia educacional no processo de ensino aprendizagem.

O programa, executado pelo Instituto Fundepar em parceria com a Celepar e a Copel Telecom, foi dividido em três fases. Nesta primeira, 700 escolas vão receber novos computadores, notebooks, impressoras, projetores multimídia, laboratórios móveis e rede de internet sem fio. Elas também passarão por melhorias da infraestrutura lógica e elétrica, formatação interativa e implantação de plataforma educacional.

A instalação dos equipamentos vai obedecer um cronograma individual, que segue até o mês de outubro. A partir daí, começa a segunda fase do programa, com mais 700 escolas, priorizando os colégios rurais. Assim que encerrar a segunda etapa, se inicia a terceira, totalizando as 2,1 mil escolas da rede pública estadual.

O prefeito Wagner agradece em nome do município pela conquista que será muito útil para professores e alunos. “Diante das evoluções tecnológicas do mundo atual um programa como esse é muito importante para melhorar a qualidade de ensino dos alunos de Ribeirão do Pinhal. Espero que em breve as demais escolas estaduais também consigam receber o Escola Conectada”, disse o prefeito.