Em comemoração aos 105 anos

Os alunos da Escola Municipal Vilma Longo, turma do 1º ano, estiveram no final de semana no gabinete do Prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, fazendo uma homenagem pelos 105 anos do Município.

Na ocasião, o estudante Miguel Aparecido Ferreira Batistute, que é exemplo de superação, junto com sua turma, entoou o Hino Municipal.