Escolas de Ibaiti têm aulas remotas e interação professores/alunos

Ações executadas devidamente arquivadas nas instituições de ensino

A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti, visando amenizar os efeitos na quebra da rotina e processo educativo das crianças, neste momento em que estamos enfrentando a Covid-19, orientou que as instituições de sua jurisprudência, adotassem metodologia, de forma a amenizar os impactos negativos, que a suspensão das aulas presenciais poderiam acarretar aos alunos da rede municipal, na tentativa de colaborar com as famílias no processo educativo e nos desafios enfrentados na atual conjuntura.

As instituições educacionais da rede municipal tanto de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, vêm fazendo um trabalho junto à comunidade escolar, onde os professores criaram grupos de WhatsApp para cada turma, visando facilitar a orientação aos alunos e aos pais, por parte dos professores no que se refere às atividades que estão sendo enviadas para serem realizadas em casa.

Os professores interagem com pais e alunos, através de áudios e vídeos, para tirar as dúvidas e facilitar a compreensão dos mesmos em relação as atividades preparadas. Tomando o cuidado que as atividades sejam sucintas e que os pais consigam auxiliar seus filhos.

Algumas realizam a entrega quinzenal de apostilas impressas para todas as turmas de Pré I ao 5º ano. As atividades estão sendo elaboradas pelas professoras das turmas de acordo com os conteúdos previstos para o ano letivo, levando em conta o desenvolvimento dos alunos e enviadas por e-mail para a equipe pedagógica, que após verificar, faz a impressão e entrega aos pais, realizando o registro de entrega e devolutiva das mesmas. Quando há a dificuldade por parte dos pais, na realização das mesmas, a equipe vai até a casa dos alunos, de forma que consigam atingir a maioria, não ficando ninguém sem amparo. Também foram entregues os livros didáticos, onde são realizadas atividades.

Segundo relatos das instituições, a maioria dos pais tem se mostrado muito comprometidos, com isso as mesmas têm conseguido alcançar todos os alunos. Os professores têm se empenhado e demonstrando muita dedicação e responsabilidade com essa nova forma de ensinar, utilizando diversas estratégias para estimular as crianças e aos pais, entendendo que esse momento requer uma parceria ainda mais forte entre família/escola.