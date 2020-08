ESPP oferta 18 cursos relacionados à Covid-19 na modalidade EAD

Todos são auto-instrucionais e de acesso livre aos profissionais de saúde

A Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP) disponibiliza na sua plataforma de ensino 18 cursos que tratam de temas relacionados à Covid-19 na modalidade EAD (ensino a distância). São cursos direcionados aos profissionais que atuam na área da saúde, com duração média de 20 a 40h, e que apresentam conteúdos produzidos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS), Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Nosso objetivo é informar e atualizar nossos profissionais e estudantes da área”

“A capacitação dos profissionais de saúde diante da Covid-19 faz parte das ações de enfrentamento promovidas pelo Governo do Paraná. Neste momento de pandemia, os profissionais que estão na linha de frente precisam estar preparados e abastecidos de informações seguras e precisas; isso reflete diretamente na agilidade no atendimento”, acrescentou Beto Preto.

Recentemente foram lançados os cursos sobre Projeto para funcionamento de Unidade de Tratamento de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e sobre Cuidados clínicos aos pacientes com SRAG.

Outros cursos disponibilizados abordam temas como: vírus respiratórios emergentes, manejo e acompanhamento do paciente com suspeita de coronavírus, segurança e higienização em serviços hospitalares, cuidados de idosos em instituições de longa permanência, pré-natal e puerpério em tempos de pandemia, uso seguro de EPIs, uso de antivirais na Covid-19, proteção física e psicossocial, instruções para execução do teste rápido e perspectivas terapêuticas para o tratamento de pacientes.

Todos os cursos são autoinstrucionais e de acesso livre aos profissionais de saúde. As inscrições podem ser feitas no site da Escola de Saúde Pública do Paraná www.escoladesaude.pr. gov.br

A plataforma da ESPP conta hoje com mais de 32 mil inscritos acompanhando os nossos cursos na modalidade Educação a Distância.

ESPP – A Escola de Saúde Pública do Estado do Paraná tem como objetivo potencializar o desenvolvimento das ações de formação e qualificação profissional para o SUS, na perspectiva de construção das Redes de Atenção à Saúde, do fortalecimento das políticas de Atenção Primária à Saúde, de Vigilância em Saúde e da capacidade gestora do sistema em todos os níveis de gestão.

A ESPP mantém programas de residência na área da saúde, projetos de educação permanente e cursos para várias áreas de atuação, como formação de agente comunitário, cuidador de idoso, introdução ao acolhimento, abordagem do recém-nascido, trabalho com grupos na atenção básica, suporte básico de vida, especialização em saúde pública, especialização em auditoria do SUS.