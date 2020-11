Estado investe R$ 2 milhões em infraestrutura na UENP

Adequações estruturais do campus de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho

O Governo do Estado investirá R$ 2 milhões em equipamentos e adequações estruturais nos três campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O anúncio foi feito pelo superintendente estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, durante vistoria nos campus da Universidade.

O investimento, por meio da Unidade Gestora do Fundo Paraná, será destinado para adequações estruturais do campus de Cornélio Procópio; Bandeirantes e de Jacarezinho.

Acompanhado pela reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan e pelo vice-reitor, Fabiano Gonçalves Costa, a agenda de visitas pelos três campus da Universidade contou com a presença do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e da diretora-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Fabiana Campos.

Entre os projetos, consta melhorias das condições de climatização dos câmpus da UENP; apoio à infraestrutura de informática e multimídia, rede de dados e apoio para a reconstrução do Centro de Ciências da Saúde de Jacarezinho, unidade que foi atingida por um vendaval que gerou danos de grandes proporções ao prédio.

Aldo Bona parabenizou a universidade pelo trabalho e pelas ações desenvolvidas no Norte do Paraná. “No âmbito da Seti, temos um olhar especial para as universidades que estão no seu processo de construção, as universidades mais novas, e a UENP está entre elas. O que foi apresentado aqui nos estimula, nos dá a clareza de que os recursos destinados são muito bem aplicados”, destacou.

A reitora Fátima Padoan falou sobre o trabalho realizado pelo superintendente e destacou seu olhar atento para as necessidades da UENP.

“A nossa universidade tem ampliado cada vez mais sua atuação na região Norte do Paraná. Sua influência pode ser sentida em ações das mais diversas possíveis no ensino, na pesquisa, na extensão e cultura, por exemplo”, disse ela. “Temos construído um caminho sólido, com a competência de um corpo docente de excelência, o trabalho dedicado de nossos agentes universitários e o comprometimento de nossos alunos. E o apoio da Seti é fundamental para que possamos continuar trilhando esse caminho com sucesso”.

Fabiana Campos apresentou o “Programa de Saúde Única”, que busca soluções científicas para problemas que envolvem a saúde ambiental, animal e humana e será desenvolvido em parceria com a Seti e as Universidades Estaduais.

“Estamos dando início ao Programa de Saúde Única, que foi idealizado para realizar em parceria com a Superintendência e as universidades estaduais, pois são elas que têm a expertise, o conhecimento técnico. Chegamos a esse conceito, pois quando falamos da saúde animal, também estamos falando da saúde humana e ambiental, que estão todas relacionadas”, destacou.