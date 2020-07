Estruturas que prezam pela modernidade num amplo Campus Universitário

Inscrições ao vestibular do segundo semestre 2020 estão abertas e são gratuitas

O Centro Universitário UniFio está com inscrições abertas para o Vestibular do 2º Semestre de 2020. Para se inscrever gratuitamente o candidato deve preencher um breve formulário, disponível no site: http://www.unifio.edu.br/formulario-de-interesse/. As provas são agendadas.

UniFio é reconhecido por seus diferenciais e se destaca por oferecer aos estudantes uma estrutura que preza pela modernidade, ampliando o conteúdo aplicado em sala de aula a atividades práticas, que contribuem efetivamente para o ensino de cada curso de graduação e pós-graduação, desenvolvendo seu projetos de acordo com as necessidades do mercado de trabalho atual.

O Campus Universitário UniFio é o único da região que possui: 5 anfiteatros, 7 centrais de aulas, 45 laboratórios temáticos modernamente equipados, 148 salas de aula, mais de 27.400 m² de área construída, cerca de 81 mil volumes no acervo da biblioteca, além de 399.784 m² de área total da Fazenda Experimental.

Os cursos oferecidos são: Administração, Agronomia Integral, Agronomia Noturno, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Computação – Sistemas de Informação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária Integral, Medicina Veterinária Noturno, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia.

As inscrições gratuitas para o Vestibular do 2º Semestre 2020 estão abertas.

Venha para uma Educação de Verdade, no melhor Centro Universitário da Região.

Acesse o site e inscreva-se gratuitamente: http://www.unifio.edu.br/formulario-de-interesse/