Fanorpi suspende aulas por causa do Coronavírus

Atividades acadêmicas continuarão

A Fanorpi(Faculdade do Norte Pioneiro) de Santo Antônio da Platina suspendeu todas as atividades presenciais a partir desta segunda-feira, dia 16, devido às últimas considerações feitas pelas mídias acerca da transmissão do Coronavírus. Tudo retornará ao normal assim que ficar constatada a impossibilidade de qualquer risco de contágio, o que será previamente avisado a todos.

Entretanto, não ficarão suspensas as atividades acadêmicas, no período suspenso as aulas serão à distância, para que não haja prejuízo acadêmico aos alunos. Logo, os professores também exercerão as suas atividades em suas respectivas residências, encaminhando orientações de estudos.

A instituição de ensino afirma que realizará um comunicado de instrução para as atividades acadêmicas e pede que os alunos o aguardem. No entanto, já se colocam à disposição para dirimir possíveis dúvidas.

Destacou também que todos os matriculados levem a sério todos os cuidados de higiene pessoal, além das outras medidas para evitar o vírus, bem como frequentar lugares muito aglomerados.