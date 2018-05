Fátima e Fabiano são reeleitos para cargos de reitor e vice da UENP

Chapa única obteve 95,05% dos votos válidos

A professora Fátima Padoan e professor Fabiano Gonçalves Costa (fotos) foram reeleitos para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em eleição realizada na quinta-feira, dia três. A chapa única obteve 95,05% dos votos válidos. O resultado da consulta à comunidade acadêmica foi divulgado ainda na madrugada de sexta-feira, 4, após apuração dos votos, que aconteceu na reitoria da Universidade, em Jacarezinho.

Do total percentual dos votantes, 95,05% votaram na chapa ‘Fátima e Fabiano’. Votos brancos somaram 3,06% e nulos 1,89%. Dos 428 professores aptos ao processo, 283 votaram. Dos 5651 alunos da Universidade, 1293 compareceram para o processo eleitoral. Dos 133 agentes universitários, 121 foram às urnas. No total, 1697 pessoas participaram da eleição.

A votação foi realizada das 14h às 22h. Após o término, todas as urnas foram encaminhadas para a reitoria da Universidade, onde aconteceu a apuração e divulgação do resultado. Segundo a Comissão Eleitoral, o processo transcorreu normalmente, sem incidentes. Para a realização do processo, foram instaladas 18 seções nos três campi, sendo cinco em Bandeirantes, sete em Cornélio e seis em Jacarezinho.

A UENP sempre em 1º lugar – A professora Fátima Padoan agradeceu a participação de toda a comunidade acadêmica no processo eleitoral. “Agradeço aos alunos, professores e agentes universitários pela confiança em nosso trabalho. Buscaremos corresponder aos anseios de todos com ações que sejam as melhores para a Universidade. Ressalto nosso compromisso e comprometimento com a UENP, com a realização de uma gestão pautada no respeito a todos os segmentos e membros de nossa comunidade”, pontua a reitora.

“Realizaremos uma gestão participativa, como foram nossos quatro primeiros anos, zelando sempre pela transparência em nossas ações, com a consciência de que teremos a oportunidade de fortalecer e ampliar as atividades da nossa Universidade, a fim de torná-la referência pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão”, acentua.

Agradeço aos alunos, professores e agentes universitários pela confiança em nosso trabalho. Buscaremos corresponder aos anseios de todos com ações que sejam as melhores para a Universidade. Ressalto nosso compromisso e comprometimento com a UENP, com a realização de uma gestão pautada no respeito a todos os segmentos e membros de nossa comunidade”

Para o professor Fabiano, trata-se de um momento para expressar gratidão. “É uma honra muito grande vivenciar este momento. Agradeço à comunidade universitária, agradeço à minha família, que sempre me apoiou, agradeço à reitora Fátima pela parceria e amizade. E também agradeço muito a Deus e ao destino que me fora conferido. A honra de ser reconduzido à vice-reitor da UENP é grande demais para ser traduzida em palavras. Que Deus conduza nossos passos durante a próxima gestão”, finaliza o vice-reitor.

Fátima e Fabiano superaram os números da primeira eleição. Em 2014, a chapa recebeu o apoio de 92,18% dos eleitores. Nesta eleição, o total foi de 95,05%. No período de campanha, mediante agendamento e ciência da Comissão Eleitoral, a chapa, que trouxe como slogan “A UENP sempre em 1º lugar”, realizou reuniões nos três campi da Universidade para apresentar o plano de trabalho para o exercício de 2018 a 2022 e ouvir a comunidade acadêmica sobre necessidades específicas de cada setor.

Fátima Padoan é professora do colegiado de Ciências Contábeis do Campus de Cornélio Procópio. Mestra em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, ingressou em 1998 como docente da UENP. Fabiano Costa é professor do colegiado de Ciências Biológicas, do Campus Luiz Meneghel. Doutor em Ciências pela USP, em 2002, ingressou como docente na Universidade.

Nomeação -Ainda neste mês, o Conselho Universitário deverá se reunir para ratificar o resultado da consulta e compor a lista tríplice para reitor e vice-reitor que será encaminhada ao Governo do Estado para nomeação.