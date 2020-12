O edital com a homologação das inscrições será publicado dia 12 de janeiro no site da prefeitura

O edital do processo seletivo para ingresso em 2021 no Programa de Residência Médica em Foz do Iguaçu está aberto para especialidades de cirurgia geral, clínica médica, medicina de família e comunidade, ortopedia e traumatologia, pediatria e psiquiatria. Os programas e as vagas foram autorizados pelo Ministério da Educação e são financiados pelo Ministério da Saúde.

A coordenação do concurso é da Comissão de Residência Médica, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, e ofertas 23 vagas a médicos graduados em medicina e alunos do último ano do curso de medicina (com reconhecimento do MEC), além de médicos estrangeiros ou brasileiros graduados em escolas estrangeiras com diploma devidamente revalidado no Brasil.

As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2021 na a página da prefeitura www.pmfi.pr.gov.br. Um formulário deverá ser preenchido e encaminhado a secretaria da comissão de residência médica ou enviado por sedex, com data de postagem até dia 8 de janeiro para: Comissão de Residência Médica, bloco Residência Médica (anexo ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck), avenida Adoniran Barbosa, 370 – Jardim das Bandeiras, CEP 85864-380. Os documento também poderão ser digitalizados e enviados por email para o COREME: dirmq@outlook.com

Provas – O edital com a homologação das inscrições será publicado dia 12 de janeiro no site da prefeitura. Já a publicação com locais de prova será no dia 15. A seleção acontece em duas fases, com provas de suficiência teórica com aplicação de prova objetiva, e da entrevista e análise curricular.

A primeira fase acontece dia 31 de janeiro, das 8h às 12h, em local a ser confirmado. Neste mesmo dia será a entrega dos currículos com fotos. A segunda fase está prevista para o dia 31 de janeiro das 14h às 18 horas.

A convocação final será publicada dia 11 de fevereiro, a partir das 14h somente no site da prefeitura. A aula inaugural acontece dia 1º de março, com a presença de preceptores de programas, diretores e autoridades. O programa iniciou em 2012 e vem formando profissionais vindos de todas regiões do país e do exterior. Em 2019, 20 médicos integraram a turma de residentes.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Residência Médica e Qualidade pelo telefone 2105-1982.