A Fundação Educacional Miguel Mofarrej (FEMM) completa nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, 50 anos de existência.

Para comemorar o cinquentenário da FEMM, o Colégio Santo Antônio idealizou um maravilhoso presente para compartilhar com a comunidade ourinhense e regional a grandiosidade que esta instituição de ensino representa para muitas gerações de jovens e profissionais que conquistaram sua formação educacional no Colégio e no Centro Universitário UNIFIO.

Com a impossibilidade de realizar a tradicional Cantata de Natal, em decorrência do momento em que vivemos, de isolamento social, o Colégio fez uma linda decoração natalina na fachada do prédio e com a proposta de enaltecer um dos mais belos e importantes patrimônios históricos e culturais da cidade, a Capela Santo Antônio, montou o Presépio Iluminado, inspirado no espírito de amor, esperança e fé que o Natal enseja.

Com este evento inédito que destaca e valoriza nossa Capela, a FEMM deseja abraçar todos aqueles que fazem parte da sua história e, especialmente, todos que encontraram na Fundação – CSA e UNIFIO – a oportunidade de construir o futuro e realizar seus sonhos.

Também estão sendo veiculados nas redes sociais, vídeos com atividades culturais promovidas pela instituição que evidenciam o talento, a criatividade e a arte que sempre encontraram apoio e incentivo na FEMM.

Um dos mais importantes berços da vida cultural e educacional de Ourinhos e região, a FEMM através de seus dirigentes, mantenedores, professores, alunos e colaboradores deseja festejar com todos os ourinhenses e a população regional, os 50 anos de uma história que foi construída com muito trabalho, dedicação e amor e que hoje é motivo de orgulho para todos nós que dela fazemos parte!

A FEMM expressa sua gratidão e reconhecimento a todos os homens e mulheres que contribuíram para que chegasse até aqui alicerçada na força de sua tradição que sempre, priorizou a promoção humana, através das oportunidades e possibilidades que a Educaçãoproporciona, por meio dos conhecimentos e da cidadania.

A história da FEMM deve ser motivo de orgulho para todos nós.

Presépio Iluminado da Capela Santo Antônio envolve a todos com a magia do Natal

Colégio Santo Antônio berço da FEMM

Saguão de entrada do prédio em clima natalino

