GeniusCon terá imersão virtual por conteúdos de inovação e tecnologia

Quinta edição será realizada online por meio de uma plataforma digital

Em 2020, a maior feira de inovação do Norte Pioneiro será realizada de forma virtual. A 5ª edição da GeniusCon vai proporcionar uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios por estudantes, universitários, professores e empresários por meio de uma plataforma digital personalizada. O evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de outubro pelo Sebrae/PR e Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (SRI).

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, afirma que o novo formato deve aproximar ainda mais o evento do seu público-alvo, formado, em sua maioria, por professores, estudantes e empresários, principalmente dos setores de Agronegócio e Alimentos.

A feira contará com exposição de projetos de startups da região, oficinas de robótica, workshops, campeonato de jogos digitais, batalha de pitches, palestras com conteúdos relacionados à inovação, educação, empreendedorismo, internet das coisas (IoT), agronegócio.

“Vamos fazer um hackathon 100% digital voltado ao desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio”, adianta Capello. Os desafios da maratona serão lançados 15 dias antes do evento e os vencedores da competição serão conhecidos durante a GeniusCon, após avaliação da banca formada por grupos de investidores.

As atividades serão desenvolvidas nos períodos da manhã, tarde e noite por meio de uma plataforma integrada de transmissão. O evento também ganhará um aplicativo, por onde os participantes poderão interagir. A feira integra as ações conduzidas pelo Sebrae/PR e SRI com foco no desenvolvimento regional.

Em 2019, a GeniusCon reuniu cerca de 6 mil participantes, vindos de mais de 20 cidades, e 40 expositores no Centro de Eventos de Jacarezinho. A feira de inovação contou com mais de 50 startups, promoveu 30 pitches e entregou 300 horas de conteúdo. Confira mais detalhes do evento pelo site: http://geniuscon.com.br/.