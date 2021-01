A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti recebeu esta semana, mais um ônibus escolar para compor sua frota. O coletivo de 44 lugares é adaptado com tração nas quatro rodas e acessibilidade para os portadores de algum tipo de deficiência e será usado prioritariamente por estudantes residentes em áreas rurais do município.

O novo veículo foi destinado a Ibaiti através do deputado federal Evandro Roman que atendeu a um pedido do vice-prefeito Ulisses Mingote e integra o Programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O projeto do Governo Federal oferece ônibus, lanchas e bicicletas para facilitar o tráfego em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos.

O novo ônibus foi apresentado nesta semana pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho que destacou a importância de ter um transporte eficiente e seguro aos alunos assim que as aulas presenciais retornarem.

“O transporte de nossas crianças e adolescentes precisa ser realizado com boas condições e conforto. Os esforços da administração municipal com a Educação Básica no Município têm se refletido na evolução da nota no IDEB que passou de 5,8 para 6,2, uma meta que o município só pensava em atingir no final do ano de 2021. Um mérito que deve ser compartilhado com nossos profissionais de educação”, disse.