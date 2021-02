Somente trinta vagas disponíveis; inscrições vão até o dia 11 de março

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) promovem aos ibaitienses um curso de Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços.

São 30 vagas disponíveis para o município de Ibaiti. De acordo com a secretária Municipal de Indústria e Comércio Fernanda Leal as aulas serão no formato remoto (online) e terão 40h de duração.

O curso é gratuito.

As inscrições vão até o dia 11 de março através do link https://www.pr.senac.br/ cursos/?uep=21&tc=202100006

O objetivo do curso é subsidiar o participante a atuar na gestão de pequenos negócios voltados ao comércio e à prestação de serviços, tendo em vista a dinâmica desse mercado e o constante desafio de manter a sustentabilidade dos negócios de pequeno porte.

No curso, será apresentado ao participante conhecimentos sobre:

Produtos e serviços: conceitos, potencialidades, processo de desenvolvimento, identificação da dor do mercado.

Modelos de negócios: físico e online, economia pós pandemia, comércio eletrônico, legislação pertinente.

Análise e gestão: viabilidade, mercado, posicionamento de produto.

Ciclo de gestão: planejamento, ação, controle, correção, objetivos e metas, métricas e indicadores de desempenho.

Comunicação e Vendas: atendimento ao cliente, negociação, argumentação em vendas.

– Liderança.

– Planos: comunicação e marketing, financeiro, operacional.

– Ferramentas: gestão, comunicação, comércio eletrônico.

Habilidades:

– Reconhecer cenários de mercado e modelos de negócio.

– Pesquisar dados de mercado.

– Analisar dados do próprio negócio.

– Negociar e argumentar perante situações necessárias.

– Comunicar-se de forma clara e assertiva.

– Ter organização no uso de ferramentas de gestão.

– Gerenciar pessoas no cotidiano do negócio.

– Mediar conflitos no ambiente de trabalho.

– Tomar decisões assertivas fundamentadas em fatos e dados.

Atitudes/Valores:

– Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.

– Flexibilidade no relacionamento com equipes de trabalho e clientes.

– Agilidade e autocontrole nas tomadas de decisão.

– Sigilo no tratamento de dados e informações.

– Proatividade no atendimento e na resolução de problemas.

– Cordialidade no trato com as pessoas.

– Senso crítico frente ao processo de trabalho.

– Organização, planejamento e controle do processo de trabalho e trabalho em equipe.

Informações Gerais:

Início: 17/03/2021

Horário de Realização: 19h às 23h – Segunda, quarta e sexta-feira

Data Limite para Inscrição: 11/03/2021

Data Divulgação Resultado: 12/03/2021

Período de Matrículas: 12/03/2021 à 16/03/2021

Total de Vagas: 30

Quais os requisitos para participar?

Idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental Completo

Renda por pessoa na família de até 2 salários mínimos (mínimo federal)

Acesso à Internet e uma conta de e-mail para se comunicar com a tutoria.