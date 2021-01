Para quem tem curso superior completo, bacharéis e tecnólogos

Iniciarão em março as inscrições para a especialização em Educação, Sociedade e Tecnologia no IFPR (Instituto Federal do Paraná) de Jacarezinho.

O curso atende profissionais com curso superior completo, bacharéis e tecnólogos em qualquer área do conhecimento que tenham interesse em ser professor.

As inscrições vão de um a 12 de março e o início das aulas estão previstas para abril. O curso é presencial e conta com uma proposta flexível de matrículas nos componentes curriculares para atender as necessidades de horários dos estudantes.

O projeto do curso está disponível em Nossos Cursos/Especialização