Iniciam matrículas no Colégio Magnus em Jacarezinho (vídeos)

Nova era na educação do Norte Pioneiro

Na noite de sexta-feira, dia quatro, foi feito o lançamento da campanha de matrículas do Colégio Magnus , com descontos e diferentes condições facilitadoras para os pais, no Setti Eventos, na Rua Coronel Alcântara, 312, ao lado da agência local do Banco do Brasil, centro de Jacarezinho.

As aulas vão começar no calendário letivo do ano que vem, em fevereiro.

Os idealizadores, Marcelo Palhares, empreendedor conceituado no sul/sudeste do Brasil, sua esposa, Letícia, e a pedagoga e diretora da instituição, Ana Paula Orlandini (fotos e vídeos) anunciaram que a construção da obra, localizada nas imediações da rodoviária, na saída para BR-153, será numa área de 2.600 metros quadrados.

O nome do estabelecimento de ensino surgiu em referência a Carlos Magno, o Grande, que foi um rei versátil, reinava para todas as classes sociais, não fazia distinção e foi conhecido como Carlos Magno da Boa Escola.

Como a ideia é uma educação de qualidade e acessível a todos, foi escolhido o nome Colégio Magnus. Surgiu da necessidade de uma educação de excelência acessível na região. “Nossa proposta é apresentar um novo conceito em aprendizado,Educação, inovação, qualidade e compromisso, aliado com o Sistema de Ensino Objetivo”, diz Palhares, já reconhecidamente um gestor eficiente em seus vários negócios.

O material pedagógico será do Sistema Objetivo que já e conhecido em todo país pela sua qualidade e com a melhor linha, trazendo de volta para a região o campeão de aprovação.

O novo Colégio contará com laboratórios modernos, letramento digital que desenvolve, educação financeira e empreendedorismo, mini fazenda, escola da inteligência do *Dr Augusto Cury e sistema bilíngue.

Ana Paula informa que, em 2020, oferecerá do 6º Ano ao Pré-Vestibular com inovação e excelência na qualidade de ensino, “ossa metodologia busca a formação de pensadores críticos, científicos e criativos para a transformação da sociedade. Assim preparamos nossos alunos para os desafios do presente e do amanhã. Além de professores renomados e profissionais especializados buscaremos uma parceria com a família dos nossos alunos para que tudo isso se concretize”, adiciona.

As famílias terão a oportunidade de oferecer aos seus filhos um estudo de qualidade e com capacidade de aprovação nos melhores vestibulares tão moderno quanto nos grandes centros.

A região está recebendo a mais atualizada e conceituada estrutura para educação seguindo padrões de colégios modelos do país.

Mais informações pelo telefone (43) 3525-3033.

* Augusto Cury é médico psiquiatra, pesquisador e escritor. Seus livros são publicados em mais de 70 países, e ele já vendeu mais de 30 milhões de livros somente no Brasil. O best-seller O Vendedor de Sonhos se tornou um filme e foi lançado nos cinemas em 2016. É autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos. Idealizador do programa da Escola da Inteligência, que ensina educação sócio-emocional para mais de 300 mil alunos, entre crianças e adolescentes.

