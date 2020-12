EAITI é organizado pelas universidades estaduais para a divulgação

Com o tema “O papel da universidade na formação de empreendedores”, o 10º Encontro Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro, em ambiente virtual, reuniu mais de 200 trabalhos científicos. Neste ano, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) foi a sede do evento que contou com a participação das Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar).

Nesta edição, foram apresentados 212 trabalhos, sendo 53 nas Ciências Agrárias; 29 nas Ciências Biológicas; 43 na área de Ciências da Saúde; 43 em Ciências Exatas e da Terra; 31 nas Engenharias; 3 em Humanas; 1 em Linguística, Letras e Artes; e 9 em Ciências Sociais Aplicadas.

A professora Vanderleia Silva Oliveira, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UENP, destacou as atividades desenvolvidas no EAITI. “Em 2015, recepcionamos o evento e ele retornou à nossa casa neste ano. Os bolsistas do PIBITI, da Fundação Araucária e das instituições apresentaram os resultados de seus trabalhos em seções divididas nas grandes áreas de conhecimento. Além disso, os alunos tiveram acesso à palestra e minicurso, o que proporcionou uma experiência imersiva na inovação, no desenvolvimento tecnológico e no empreendedorismo fomentados pelas nossas universidades”, ressaltou.

Na solenidade de encerramento, os melhores trabalhos de cada grande área de conhecimento foram premiados pela banca examinadora do evento. Os pesquisadores que mais se destacaram receberam um smartphone. Além disso, houve a menção honrosa do concurso PITCH, que tem o objetivo de demonstrar que as atividades desenvolvidas no âmbito do PIBITI apresentam potencial para a resolução de problemas sociais, no dia a dia do cidadão, na competitividade das empresas, públicas ou privadas, ou no funcionamento dos órgãos e programas governamentais, com foco no desenvolvimento tecnológico e inovação.

Com apresentações de trabalhos, minicursos, reuniões e premiações, o EAITI é uma oportunidade de disseminação de ideias inovadoras entre os estudantes de graduação. O Encontro é organizado pelas universidades estaduais do Estado para a divulgação de trabalhos desenvolvidos no Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e, assim, incentiva ações de inovação, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo entre alunos e professores.

Em 2021, o XI EAITI será recepcionado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Agradecimentos

A comissão organizadora do X EAITI manifesta os agradecimentos ao CNPQ e a Fundação Araucária, pelo fomento ao Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação. Igualmente, às Universidades que o apoiam das mais diversas maneiras, o que inclui os docentes orientadores e os alunos que colaboram para a consolidação do evento por meio de suas pesquisas.

O evento contou com a colaboração dos diretores de Pesquisa e das demais pró-reitorias da UEM, UEL, UEPG e Unicentro, e seus respectivos Comitês de Iniciação Tecnológica, coordenados pela professora Christiane Luciana da Costa, diretora de Pesquisa da UENP, e professora Daniela Guilhermino Freitas Trindade, coordenadora do PIBITI e do Comitê de Iniciação Tecnológica da UENP.

A comissão ainda registra agradecimento especial a aluna Thiellen Caroline de Oliveira, da 4ª série do Curso de Sistemas de Informação do Centro de Ciências Tecnológicas, do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, que elaborou gentilmente a identificação visual do X EAITI.