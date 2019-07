Inscrições abertas para o Balé Infantil do SESC

Apresentações e desenvolvimento

Durante o mês de agosto o SESC (Serviço Social do Comércio) estará com matrículas abertas para o curso de balé iniciante infantil, para novas alunas, a primeira semana de aula experimental é gratuita!

O Balé Clássico consiste em unir a técnica, a música e a atuação nos movimentos. Desenvolve a musicalidade, memória e concentração, além de aumentar a condição física da criança através de várias capacidades: força muscular, flexibilidade e relaxamento. As aulas desenvolvem a autoconfiança e a autoestima e apresentam à criança um mundo novo rodeado de cultura, de uma forma incrivelmente lúdica.

O Balé Baby ativa o universo artístico e criativo das crianças. A técnica do Balé Clássico é aqui aplicada de forma suave e divertida, a partir de exercícios lúdicos e repletos de magia. Aqui sua criança vai brincar de ser fada, príncipe, princesa, guerreiro, guerreira, animais, elementos da natureza e o que mais a imaginação permitir. Tudo isso desenvolvendo a coordenação motora, o alongamento, a flexibilidade, a musicalidade e as habilidades motoras básicas, como correr, saltar, rolar e equilibrar. Seus filhos vão se encantar pela dança!

Além de aprender os passos do balé clássico a cada trimestre, as bailarinas participam de apresentações no auditório do SESC, esse momento é ideal para as meninas mostrarem o que vem aprendendo para os amigos e família que conseguem ver de perto o aproveitamento das atividades de suas filhas na dança.

Alunas de 3 à 14 anos poderão participar das turmas, os horários são flexíveis e os pais tem a opção de matricular as bailarinas para aulas uma ou duas vezes por semana.

Os valores praticados são:

Trabalhador do Comércio: R$27,00 1x por semana. R$53,00 2x por semana.

Público em geral: R$42,00 1x por semana. R$84,00 2x por semana.

Para mais informações

Dillane Karlla de Lima / Técnica de Atividades – Desenvolvimento Comunitário, Educação e Cultura.

Núcleo de Santo Antônio da Platina

Rui Barbosa, 799/ CEP: 86430-000/ Santo Antônio da Platina – PR

Tel: (43) 3558-3304 – Ramal 3304/ email: [email protected] / www.sescpr.com.br.