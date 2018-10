Inscrições para Vestibular da UENP terminaram neste domingo

Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho

As inscrições para o Vestibular 2019 da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), terminaram neste domingo, dia 7. As provas serão realizadas nos dias 25 e 26 de novembro. Nesse ano, serão ofertadas, por meio do Vestibular, 1075 vagas para ingresso nos 25 cursos de graduação da Universidade.

A taxa de inscrição era de R$140,00 que poderia ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições (08 de outubro). Como nos anos anteriores, as provas serão realizadas nas cidades onde estão instalados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho). No dia 25 de novembro, os candidatos deverão elaborar uma redação e responder 30 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e 10 questões de Língua Estrangeira Moderna.

Já no dia 26, os candidatos receberão uma prova com 60 questões, que abrangem as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia. Em ambos os dias, as provas terão início às 14 horas e término às 18 horas, seguindo o horário de Brasília.

As inscrições estão abertas para os cursos de Ciências Biológicas (32 vagas), Direito (63), Educação Física (36 bacharelado, 36 licenciatura), Filosofia (45), Fisioterapia (36), História (20 vespertino, 32 noturno), Letras (32) Português/Espanhol, (32)Português/Inglês, Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (40 vespertino, 40 noturno), do Campus de Jacarezinho.

Em Cornélio Procópio, a UENP abre vagas para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (30), Geografia (30), Letras (Português/Inglês 32), Matemática (50) e Pedagogia (40 vespertino e 40 noturno).

No Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, estão disponíveis vagas para os cursos de Agronomia (40), Ciências Biológicas (40), Ciência da Computação (24), Computação (20), Enfermagem (24), Medicina Veterinária (40).

Mais informações sobre o Vestibular podem ser acessadas no site da Universidade. De acordo com a Comissão de Processo Seletivo de Vestibular da UENP (CPSV), o resultado final do vestibular deverá ser divulgado a partir do dia 21 de dezembro.

COTAS – No Vestibular, a UENP reserva 40% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociais) e outros 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais).

Inscrições: até 07 de outubro no site: vestibular.uenp.edu.br

Taxa: R$140,00.

Provas: 25 e 26 de novembro.

Resultado final: a partir de 21 de dezembro de 2018