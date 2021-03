Entre no site oficial e realize seu cadastro

Desde esta sexta-feira, dia 12, até o dia 23 de março, estarão abertas as inscrições para ingresso no curso de Especialização em Educação, Sociedade e Tecnologia no Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus de Jacarezinho.

O curso apresenta um novo formato metodológico em que as aulas acontecem ao longo da semana em período vespertino e noturno e o estudante organiza seu horário conforme suas necessidades e disponibilidades de agenda.

As inscrições serão realizadas no formato virtual por meio do link disponível no edital e contarão com entrevista virtual e análise do currículo como seleção para o ingresso no curso.

Maiores informações podem ser obtidas na página do IFPR de Jacarezinho pelo link https://jacarezinho.ifpr.edu.br/2021/03/11/ifpr-de-jacarezinho-abre-inscricoes-para-o-processo-seletivo-para-ingresso-no-curso-de-especializacao-em-educacao-sociedade-e-tecnologia/