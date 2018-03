Joaquim Távora: Escola do Joá mostra resultados surpreendentes

Notas acima da média nas provas do SAEP

A Escola Estadual do Campo Industrial do Joá é um estabelecimento de ensino de Joaquim Távora localizado perto da Serra da Figueira, local de difícil acesso. Com uma comunidade escolar participativa, vem alçando voos cada vez mais altos.

Os estudantes se destacam no meio acadêmico da região. É possível perceber isso pelas medalhas em jogos escolares, a participação nas Semanas Culturais da Fanorpi e Uniesp, as menções honrosas na Olimpíadas Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (Obmep), como também, pelas aprovações em universidades estaduais de prestígio.

Outro destaque importante se dá nos resultados das provas do SAEP – Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná. Como pode-se observar na tabela abaixo, os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio atingiram notas acima da média da Região e até mesmo acima da média do Paraná.