Leandre assina por fim da violência contra mulheres

Pacto nacional assinado na terça-feira

O Ministro da Justiça, Sérgio Moro, e mais dez órgãos assinaram em Brasília o Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres.

No dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, esta terça-feira, dia 7, a deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR) participou, no Ministério da Justiça, da assinatura do Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres.

Na ocasião, o ministro Sérgio Moro e mais dez órgãos ligados à causa assinaram o Pacto, que tem como principal objetivo a articulação entre diversos atores do poder público para desenvolver ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Caberá ao MJSP, por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), a coordenação das ações do Pacto, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Logo após a cerimônia, Leandre conversou com a secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj Pinto e com a secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Rodrigues Britto. A secretária Maria Hilda lembrou que a assinatura do pacto, um exemplo de união em torno do tema, ganhou força após uma sugestão da deputada Leandre, durante uma reunião do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), onde foi debatido o Pacto Nacional pela Primeira Infância.

Para a deputada paranaense, o Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres é um passo importante na garantia dos direitos e do empoderamento das mulheres. “Mas precisamos de estratégias para avançarmos não apenas no combate à violência e no aprimoramento do ordenamento jurídico sobre o tema, mas também precisamos trabalhar as causas da violência, com ênfase na educação para a prevenção”, ponderou Leandre.

Ela lembrou que, em Julho deste ano, as vereadores e deputadas do Paraná assinaram o Pacto Pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher no Estado do Paraná. O documento define metas e a coordenação de esforços pela realização de ações preventivas de combate à violência doméstica nos municípios, além de incentivar e promover a implantação da Procuradoria da Mulher nas Câmaras Municipais, com o intuito de aprimorar a rede de proteção à mulher no Estado.

“Vamos trabalhar para que as ações de combate à violência cheguem mais perto das pessoas. Pois é nas cidades que as mulheres moram e é lá que, infelizmente, a violência acontece. Precisamos não apenas encorajar as mulheres a denunciarem, mas também garantir que, após as denúncias, elas serão protegidas pelo Estado”, observou Leandre.