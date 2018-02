Liberados R$ 2,3 milhões para reforma das Apaes atendidas por Pedro Lupion

Em 23 municípios do Norte Pioneiro, Campos Gerais e Vale do Ivaí

Vinte e três municípios atendidos pelo deputado estadual Pedro Lupion (foto) foram contemplados com o programa do governo do Paraná que visa a reforma das escolas Modalidade Educação Especial. Todas são escolas estaduais e mantidas pelas Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) dos municípios.

Cada Escola Especial receberá R$ 100 mil para realizar obras de reforma nas sedes que abrigam as instituições. De acordo com o parlamentar, nesta etapa do programa, foram classificadas as Apaes dos municípios de Arapongas, Califórnia, Mauá da Serra, Sabáudia, Bandeirantes, Conselheiro Mairinck, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Japira, Siqueira Campos, Andirá, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina, Lupionópolis, Porecatu, Pitanga, Carambeí, Curiúva, Jaguariaíva e Santana do Itararé.

De acordo com o governo do Paraná, o programa atende a uma das principais reivindicações dos diretores e da comunidade escolar, que é a de reformar as sedes que abrigam as escolas especiais. As reformas e melhorias podem ser realizadas em quadras esportivas, banheiros, serviços de pintura, reparos nas redes elétrica e hidráulica, calçamento, troca de telhados e forros, entre outras.

Lupion destaca a importância de se investir na melhoria das estruturas físicas das instituições de ensino. “Entendemos que fazer a manutenção e a conservação das escolas, não é apenas uma questão de preservar o patrimônio público, mas também para que alunos, professores e funcionários trabalhem com mais qualidade e segurança. Uma grande iniciativa do governo Beto Richa à educação estadual”, ressalta.

O investimento nas escolas estaduais é resultado de recursos do Fundo Rotativo repassados às 2,1 mil escolas da rede estadual de ensino, o dinheiro entra diretamente na conta das escolas. Atualmente, 80% dos colégios estaduais do Paraná passam por reformas, coordenadas pelo Instituto Fundepar.

O governo estadual também investe nas melhorias das escolas através dos programas Escola 1000, Renova Escola, Mãos Amigas e Reparo Rápido. O pacote é um dos maiores já lançados pelo Governo do Estado para atender a infraestrutura da rede de ensino do Paraná e das Apaes.