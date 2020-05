Tem valores já inferiores ao mercado mas oferta renegociação a pais autônomos

Mesmo tendo a grade curricular mais completa da região, com sistema Objetivo e diversos programas paralelos, o Colégio Magnus oferece mensalidades com desconto o ano todo. Dessa forma a instituição consegue aliar qualidade de ensino com preços acessíveis não só em um momento de crise, como o vivido agora, mas em tempo integral.

Claro que, com a pandemia da Covid-19, a instituição teve a sensibilidade de renegociar com pais e responsáveis que sejam autônomos e estejam em dificuldades.

É importante citar que o colégio oferece, logo em seu primeiro ano de existência, projetos educacionais inovadores, como a Escola da Inteligência, Happy Code, 360ºFTD, Monitorias, entre outros. Isso sem falar em professores altamente capacitados – muitos, inclusive, lecionam em universidades. E tudo isso já com valor inferior aos praticados no mercado.

Outro passo a frente do Magnus diz respeito à atuação com o sistema digital, que passou a ser forma de aula com a pandemia. Os custos com todo aparato tecnológico para a manutenção de plataformas próprias com conteúdos autorais e aulas ao vivo diariamente não foram repassados para os pais.

Isso em partes porque o colégio já tinha muitas opções de interatividade e conteúdo online, e em partes por entender a recessão econômica não deve ter maiores efeitos sobre a educação.

A adaptação de professores e alunos à nova dinâmica educacional imposta pela pandemia foi tão rápida que o colégio segue o cronograma normal de aulas, uma vez que o conteúdo está sendo lecionado sem atrasos ou perdas.

Além disso, as provas também são aplicadas com método que permite aos alunos não saírem de casa, porém totalmente monitorados de forma a garantir a confiabilidade das avaliações.

Se algum pai ou responsável que se enquadre na condição de autônomo precisar renegociar condições de pagamento pode entrar em contato com o departamento financeiro do Magnus pelo telefone 43 99935-6653.

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – Além da área cognitiva, o Magnus está muito atento ao comportamento sócio emocional tanto de alunos quanto dos colaboradores. Neste ponto a Escola da Inteligência, que atua especificamente no trabalho da inteligência emocional, tem agora mais do que nunca um papel fundamental.

Com atividades regulares também online, são transmitidos meios de lidar com uma situação adversa e de apreensão por parte de toda população, proporcionando aos alunos e colaboradores formas de absorver de maneira saudável toda a situação que envolve o coronavírus.