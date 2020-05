Magnus realiza seminário virtual e marca Dia Mundial da Educação

Seminário online contou com diversos especialistas

O Colégio Magnus realizou, em parceria com a Escola da Inteligência, um seminário online com diversos especialistas em educação sócio-emocional para comemorar o Dia Mundial da Educação nesta terça-feira (28).

O evento, 100% online e gratuito, possibilitou a familiares de alunos e colaboradores a maior compreensão de temas como gestão do tempo em família, ansiedade e pressão: como estudar para o vestibular em tempos incertos sem surtar entre outros tópicos de tanta importância neste período de quarentena.

O Colégio Magnus mantém uma forte rotina de atividades virtuais, aulas diárias ao vivo, o maior conteúdo próprio de ensino na região disponibilizado em uma plataforma igualmente própria e apoio sócio-emocional para alunos, familiares e colaboradores.

DIA DA EDUCAÇÃO – Vale lembrar que a data de 28 de abril ficou internacionalmente conhecida como Dia Mundial da Educação porque nesta data no ano 2000, foi realizado no Senegal o Fórum Mundial de Educação de Dakar.

O objetivo do encontro, do qual participaram cerca de 180 países, era firmar um compromisso mundial pela educação básica, de modo que ela fosse ampliada. Para isso, 164 nações assinaram um documento, conhecido como “Marco de ação de Dakar, educação para todos: cumprindo nossos compromissos coletivos”.

O documento estabeleceu uma agenda para a educação, norteada em seis metas que deveriam ser seguidas pelas nações concordantes e alcançadas até 2015.

À época, o número de analfabetos adultos era de 880 milhões , cerca de 20% da população mundial.

Além disso, a quantidade de jovens não escolarizados era de 113 milhões — dos quais, 110 milhões viviam em países em desenvolvimento.

No Fórum Mundial de Educação de Dakar de 2000 foi acordado que em 2015, os países que assinaram a declaração deverão apresentar o relatório sobre os resultados.

A ONU se encarregou de lançar oficialmente o “ Relatório de Monumento Global EPT — Educação para Todos “.

O principal ponto destacado pelo documento é de que sim, muito progresso foi feito, mas os resultados ainda não são os desejados. O lado positivo, diz o relatório, é que o número de crianças e adolescentes fora da escola diminuiu quase pela metade desde 2000.

Estima-se que 34 milhões de crianças a mais tenham frequentado a escola em decorrência do evento em Dakar. Ainda assim, a organização considera os resultados em 15 anos “moderados”. Segundo a ONU, ainda há 58 milhões de crianças fora da escola no mundo e cerca de 100 milhões de crianças que não completarão a educação primária.

PROVAS – Na semana que vem começarão as provas. E o Magnus apresenta mais uma novidade para seus alunos: avaliações online assistidas por tutores. O método garante a isonomia e confiabilidade das provas sem precisar tirar os alunos de casa.

CONTRATAÇÃO – O Magnus comunica ainda que está recebendo currículos para o trabalho no Ensino Infantil. Mas atenção, o envio dos currículos é exclusivamente via e-mail para o seguinte endereço:

[email protected]

Quem se interessar deve mandar o e-mail até o dia 31 de abril