Magnus valoriza trabalho de professores em meio à pandemia

Palhares fala sobre importância da equipe pedagógica

Heróis. Esse é o tratamento do Colégio Magnus dado a cada um dos professores e profissionais da equipe pedagógica que tem feito a diferença em um momento tão delicado. Graças ao comprometimento e competência de todos esses profissionais, a instituição tem se tornado referência em ensino com o uso de aplicativos e plataformas digitais. Como resultado, qualidade total na educação oferecida aos alunos e garantia de conteúdos aplicados com eficiência mesmo à distância.

Vale lembrar que no Magnus as aulas são ao vivo, graças ao uso de aplicativos. Cada aluno em sua casa, participando em tempo real das aulas que chegam nas telas de celulares, tablets ou computadores.

Além disso, plataformas digitais com grandes conteúdos autorais e todo o material disponibilizado pelo Objetivo, parceiro e fornecedor do material didático do Magnus, dão aos alunos muitas possibilidades de aprendizado sem a necessidade de sair de casa.

Eu sempre digo que as pessoas são o que existe de mais importante em qualquer empresa. E em uma escola a importância é maior ainda naturalmente, então em uma situação onde todos precisaram se adaptar e reinventar tão rapidamente, a importância dos nossos professores é imensa”

“Só conseguimos manter grande parte do planejamento inicial sem prejuízo nenhum aos conteúdos porque os professores e toda nossa equipe foram muito eficientes neste processo de migrar das aulas para presenciais para as aulas por aplicativos. Se hoje somos modelo em ensino e referência em conteúdos digitais, sem dúvida é mérito de todos envolvidos que têm atuado para garantir a melhor educação aos nossos alunos”, completa Palhares.