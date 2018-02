Nova clínica faz 280 procedimentos odontológicos e 520 exames por semana

Unidade tem 3,8 mil metros quadrados

O governador Beto Richa inaugurou nesta quarta-feira (21), em Jacarezinho, a Clínica de Odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). A obra, que beneficiará toda a região com atendimento odontológico gratuito e de qualidade, recebeu R$ 9,7 milhões do Governo do Estado. Na sequência, Richa também assinou convênio para a aquisição de equipamentos para a Santa Casa do município.

O governador afirmou que a obra é uma grande conquista para os municípios do Norte Pioneiro. “É uma das maiores clínicas odontológicas de todo o Paraná, que não apenas vai ser um espaço de formação de qualidade, mas também vai atender toda a população dessa região”, disse.

Ele reforçou que a UENP e as outras universidades estaduais do Paraná tiveram expressivo crescimento nos últimos oito anos. “Isso ocorreu porque triplicamos o orçamento das instituições geridas pelo nosso governo”, disse. “Assumimos com menos de R$ 800 milhões de orçamento, e hoje passa de R$ 2,5 bilhões”, acrescentou.

ESTRUTURA – A nova clínica tem 3,8 mil metros quadrados e conta com três clínicas com 22 cadeiras cada (totalizando 66 equipamentos), anfiteatro, salas de aula, laboratórios e central de esterilização. A unidade também possui capacidade para realizar 280 procedimentos odontológicos e 520 exames semanalmente. A obra foi concluída em janeiro de 2018.

A inauguração da clínica cria também o quarto campus da UENP em Jacarezinho. Existem outros três no município – Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Centro de Ciências da Saúde – além da sede administrativa. “Este é o maior investimento recebido pela UENP nos últimos anos. Só essa universidade recebeu R$ 30 milhões do governo estadual nos últimos anos”, disse o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, João Carlos Gomes.

A clínica odontológica funcionará nos moldes das que já existem nas universidades estaduais localizadas em Londrina (UEL), Maringá (UEM), Cascavel (Unioeste) e Ponta Grossa (UEPG). A previsão é atender 420 pacientes por semana, com capacidade de atendimento de 1,3 mil procedimentos odontológicos.

O novo campus recebeu ainda investimentos para construção da rede de esgoto (Sanepar) e execução de serviços para primeira etapa de pavimentação dentro do terreno da Universidade (DER, Prefeitura e UENP).

NOVO CURSO – Richa assinou no dia 30 de maio de 2014 o decreto de autorização de vestibular e implantação do curso de Odontologia da UENP. O curso começou a funcionar, em regime integral, a partir de 2015, ofertando 40 vagas. Até então, as aulas eram realizadas no campus de Ciências da Saúde.

SANTA CASA – O governador também anunciou o investimento de R$ 2 milhões na Santa Casa de Jacarezinho. Os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos que vão estruturar o centro cirúrgico da unidade, a UTI e o pronto-socorro. “São investimentos expressivos que vão proporcionar um atendimento de qualidade e mais humano, como fazemos em todo o Paraná”, disse.

Com o repasse, serão adquiridos equipamentos como ultrassom com doppler, mesas cirúrgicas, ventiladores pulmonares, monitores multiparamétricos, bisturis eletrônicos, incubadoras, entre outros.

A Santa Casa conta com 120 leitos, sendo dez de UTI. Cerca de 5 mil internações e 45 mil atendimentos ambulatoriais são feitos no local por ano. A unidade é referência para a Rede Paraná Urgência e recebe R$ 1,7 milhão por ano do Governo do Estado, via HospSUS.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche; o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion; o presidente do IAP, Tarcísio Mossato; o líder do governo na Assembleia, Luiz Cláudio Romaneli; e os deputados estaduais Pedro Lupion e Luiz Carlos Martins, além de prefeitos da região, como Zezão Coelho(Santo Antônio da Platina), Paulo Leonar (Wenceslau Braz) e Hiroshi Kubo (Carlópolis).

FOTOS : MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO