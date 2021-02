Umas das obras mais esperadas pela comunidade escolar de Santo Antônio da Platina deve ter início nos próximos 10 dias: a construção do refeitório do Colégio Estadual Rio Branco. A boa notícia foi dada ao deputado estadual Cobra Repórter nesta quarta-feira, dia 24, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

O parlamentar, que é vice-líder do Governo, atendeu ao pedido da direção da escola e de lideranças de Santo Antônio da Platina e solicitou a obra no ano passado. Ela foi licitada em 29/10/2020, a ordem de serviço foi assinada e agora terá início. A empresa é a Reche Razente Construtora Eireli – EPP, de Maringá e o valor é de R$ 729.621,54

“Há mais de oito anos a comunidade aguarda por esse refeitório para atender aos mais de 3 mil alunos da instituição. Já foram feitas várias reformas no colégio, mas o refeitório ficava. Os alunos comem em tendas. Mas agora, finalmente, essa realidade vai mudar e eles terão um lugar adequado para se alimentarem”, enfatizou o deputado Cobra Repórter.

Ele atendeu ao pedido do professor Aguinaldo do Carmo, do Paulinho do Aparecidinha, e da diretora do Rio Branco, Sônia Aparecida Justino Pires.