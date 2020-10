Ofertado curso preparatório de Redação, Literatura e Inglês para vestibular

O Colegiado de Letras da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus de Cornélio Procópio, está com o período de inscrições abertas para cursos focados em Redação, Literatura e Inglês, voltados para o Vestibular da UENP. Elas podem ser realizadas até dia 20 de outubro e são gratuitos e 100% online.

Ofertado a partir do projeto de extensão: “Práticas de Leitura e Produção textual: Educação Básica Formação Inicial em foco”, o programa conta com cursos de “Literatura no Vestibular da UENP”; “Produção textual do artigo de opinião”; e “Inglês instrumental”. Os encontros terão início no dia 3 de novembro e seguem até 2 de dezembro. As vagas são limitadas. As aulas ocorrerão via plataformas Google Meet e Google Classroom. Mais informações cepel@uenp.edu.br

Para realizar sua inscrições, CLIQUI AQUI.