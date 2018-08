Palestra com Roberto Justus será transmitida na Unopar

Nos polos de Ibaiti e Santo Antônio da Platina

Na próxima semana os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina realizarão em suas sedes o Evento Carreira em Pauta, que irá transmitir uma palestra gravada e exclusiva com o empresário e apresentador de televisão Roberto Justus.

Roberto Justus é formado em Administração de Empresas, fundou a agência Newcomm em 1998. Em apenas 10 anos, o empreendimento se transformou no Grupo Newcomm um dos principais em comunicação do Brasil e do mundo. Justus já foi considerado um dos lideres mais admirados do país entre mais de 25 mil jovens universitários e recém-formados (pesquisa do Grupo DMRH/TNS Research International). Comandou diversos programas na Record TV, como O Aprendiz, Roberto Justus +, A Fazenda e Um contra 100.

A entrada no evento é gratuita, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever através do link: http://bit.ly/palestrajustos

A transmissão na Unopar Ibaiti será na terça-feira 14 de Agosto a partir das 19h. Já na Unopar Santo Antônio da Platina, a palestra ocorrera no dia 16 de Agosto a partir das 19h.

Todos os participantes do evento ganham uma bolsa com 40% de desconto para ingressar nos cursos de pós-graduação oferecidos pela Unopar, não é sorteio, para ganhar basta se cadastrar e comparecer no evento!

Para mais informações sobre o evento entre em contato com os polos:

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002