Paraná investe R$ 23,3 milhões em equipamentos para escolas

Ainda no segundo semestre chegam 530 mil peças em inox

O Governo do Paraná investiu cerca de R$ 23,3 milhões na compra de equipamentos e mobiliários que chegam para as mais de 2,1 escolas estaduais em todo o Estado. São cerca de 550 mil unidades entre cadeiras, mesas, talheres em inox, pratos, banquetas, armários, mesas-refeitório, refrigeradores e climatizadores que foram distribuídos nos últimos meses para contribuir com a infraestrutura escolar.

Mesmo com a suspensão das aulas, em razão da pandemia, o Governo segue investindo na modernização das escolas para proporcionar aos estudantes da rede estadual as melhores condições de aprendizagem”

Cada uma das mais 2,1 mil escolas receberá ao menos um item do material adquirido. “As entregas para as escolas já estavam programadas antes da pandemia e obedecem a critérios estabelecidos para atender as demandas existentes”, explicou o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), José Maria Ferreira em balanço realizado na quarta-feira (03).

Entre os equipamentos estão 2.790 climatizadores para 170 escolas com mais de 200 alunos. As unidades estão distribuídas pelos Núcleos Regionais de Educação de Maringá, Loanda, Paranavaí e Umuarama, no Noroeste do Estado; Londrina, no Norte; Cornélio Procópio e Jacarezinho, Norte Pioneiro. Estão programadas novas aquisições para atender outras regiões.

TEMPERATURA – Na Escola Estadual Vale do Tigre, em Nova Londrina, chegaram 20 climatizadores. O colégio possui cerca de 500 estudantes e fica em uma das regiões com temperaturas elevadas e termômetros que atingem facilmente quase 40ºC no verão.

As salas têm ventiladores, mas que não conseguem dar conta do calor excessivo, principalmente à tarde. Isso prejudica a atenção dos alunos nas aulas“

No primeiro semestre, às escolas de educação integral – em que os alunos estudam nos períodos da manhã e da tarde – foram destinados 160 aparelhos de buffet quente para contribuir com o servimento da alimentação escolar.

Ainda no segundo semestre chegam 530 mil peças em inox (facas, garfos, colheres, pratos e canecas), mais 5.100 mesas-refeitório (mesa e banco) e outras 3.000 banquetas para laboratórios. Para a compra desses materiais foram investidos em torno de R$ 7,2 milhões. Outros 1.000 refrigeradores estão nesta lista no valor de mais de R$ 2,2 milhões.

O Instituto Fundepar programa licitação para a compra, no segundo semestre, de conjuntos escolares, móveis e utensílios de cozinha (panelas, liquidificadores, etc) no valor estimado em R$ 5,3 milhões.

OUTRAS ENTREGAS – Em 2019 foram entregues mais de 10 mil cadeiras com prancheta, cadeiras fixas e giratórias para as escolas estaduais, além de 1.330 armários em aço e 604 refrigeradores. Ao todo, houve um investimento em torno de R$ 4,5 milhões em mobiliários para salas de aula, ambientes administrativos e cozinhas escolares.