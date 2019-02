Piloto ensina voo livre em Carlópolis e Ribeirão Claro (vídeo)

Ele tem experiência

Lizandro de Abreu Castro (fotos), de Carlópolis, é professor de voo,inclusive de duplos, além de dar cursos de parapente na região de Ribeirão Claro.

Ele que é natural da cidade, começou a gostar da prática há 12 anos. “Fui trabalhar numa construção de uma hidrelétrica na divisa do Rio de Janeiro e Minas Gerais e conheci o esporte e me apaixonei”, contou Lizandro.

Somente em 2018, foi campeão paranaense na categoria ‘Voo a Distância X Paraná’ (1º lugar Serial e 1º lugar categoria Open), além de campeão da XC AVNLP (Associação de Voo Livre do Norte do Paraná), 1º lugar Serial e 1º lugar categoria Open.

O telefone dele para mais informações é (43) 99195-7012.