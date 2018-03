Polícia Militar apresenta cães farejadores em Quatiguá

Nesta quarta-feira pelo Dia dos Animais

Em comemoração ao Dia dos Animais, 14 de março, a equipe Canil da Polícia Militar do Norte Pioneiro fez apresentação com os cachorros de faro e RPC(Rádio Patrulha com Cães) para cerca de 80 crianças do Projeto Piá, em Quatiguá.



O médico veterinário Emerson José de Carvalho ministrou palestras no local, abordando sobre os cuidados que todos devemod ter com seus animais de estimação e respondeu várias dúvidas dos alunos.

Após a palestra, a equipe realizou uma demonstração de faro de entorpecentes e armas com os cães Tróia, Lok e Horus, além de demonstrações de guarda e proteção.



Depois das apresentações a equipe (soldados Graciano, Duarte e Da Rosa) foi homenageada pelas crianças.

Estavam presentes o vereador Chrystian Coser, secretária da Assistência Social Lenice Bernardino, assistente social Cristina Vernier, diretora do departamento de Cultura, Ana Darc, diretora Dorotéia Borges e funcionários.